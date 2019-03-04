Кетті Перрі розповіла про спільну любов, яка звела її з Орландо Блумом

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Кеті Перрі і Орландо Блум
Кеті Перрі і Орландо Блум / Instagram / @worldmusicawards

Популярна американська співачка Кеті Перрі розповіла про любов, яка є спільною для неї і її майбутнього чоловіка. Як виявилося, на першому побаченні зі співачкою голлівудський актор Орландо Блум хотів забрати від неї її їжу.

34-річна Кеті Перрі і 42-річний Орландо Блум повідомили про заручини близько місяця тому. Після офіційної заяви зірок стало відомо, що одного разу співачці довелося викупити лот-побачення з її майбутнім чоловіком.

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А напередодні, в ефірі програми American Idol, Кеті Перрі розповіла про любов її чоловіка до такої ж їжі, яку любить вона.

Я познайомилася з бойфрендом завдяки In-N-Out. Ми були на "Золотому глобусі", але тоді ще не зустрічалися. Я попросила свого охоронця захопити 10 бургерів з In-N-Out. Коли він їх привіз, знаєте, що я побачила? Руку мого бойфренда (хоча він навіть не сидів за нашим столом), який потягнувся, щоб їх взяти. І тоді я подумала: "Ей, це ж мій бургер",
– згадала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кеті Перрі Зіркові романи Зіркові весілля Музика
Джерело: LifeStyle 24
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