Кевін Харт потрапив у ДТП: які травми отримав голлівудський актор

Американський актор Кевін Харт, якого запрошували стати ведучим церемонії нагородження Оскар-2019, потрапив в аварію в Малібу, США, 1 вересня. Стало відомо про травми, які отримав знаменитість.

Як повідомляє видання TMZ, Кевін Харт успішно переніс операцію на хребті, однак він досі обмежений у рухах. Медики заявили, що все ж одужає, але наразі невідомо, скільки часу займе період реабілітації.

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Через ДТП актор травмував хребет в трьох місцях: дві на грудній частині і ще одна на поперековій зоні. Через це на момент прибуття медиків актор зовсім не міг рухатися. Лікарі попереджують, що травма хребта може викликати частковий параліч.

Додамо, Кевін Харт сидів на пасажирському кріслі вінтажного спортивного автомобіля Plymouth Barracuda 1970 року, а за кермом був 28-річний водій Джаред Блек, який з незрозумілих причин не впорався з керуванням і не вписався в поворот. Через це машину знесло з дороги.

У день ДТП актор показав життєрадісне фото, у підписі до якого він побажав шанувальників чудових вихідних.

Що відомо про Кевіна Харта?Голлівудський актор міг стати ведучим церемонії нагородження премії Оскар-2019, але через гомофобські висловлювання у соціальних мережах кількарічної давності він відмовився від пропозиції. Загалом, чоловік зіграв у багатьох популярних кінострічках: "Школа для дорослих", "Джуманджі", "Шалений патруль", "Центральна розвідка", "Тримайся!", "Форсаж: Гоббс та Шоу". У Кевіна є двоє дітей від першого шлюбу та дружина Еніко, з якою він перебуває у шлюбі з 2016 року.