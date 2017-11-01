Кевін Спейсі постане перед судом через справу про сексуальні домагання

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Кевін Спейсі
Кевін Спейсі / Instagram / @kevinspacey

Секс-скандал навколо голлівудського оскароносного актора Кевіна Спейсі досі не вщухає. Через звинувачення екс-ведучої про домагання чоловіка Спейсі відносно її сина, він має з’явитися в суді 7 січня 2019 року.

Про це повідомляють у The Boston Globe.

Як відомо, ще у 2017 році екс-ведуча бостонського телебачення Гізер Юнру звинуватила скандального Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях відносно її сина. На той час хлопцеві було 18 років. За словам жінки, у липні 2016-го Спейсі напоїв її сина у барі Нантакета, штату Массачусетс, після чого вчинив розпусні дії.

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Через це досудове слухання позову проти актора відбулося 20 грудня, який призначив Кевіну Спейсі повістку у суд на 7 січня 2019 року у справі про сексуальні домагання.

Нагадаємо, що в кінці 2017 року декілька чоловіків і жінок звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Актор визнав провину, вибачився, здійснив камінг-аут і пішов лікуватися від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень Кевіна Спейсі в домаганнях. Нещодавно представники правоохоронних органів зняли зі Спейсі будь-які звинувачення, оскільки термін давності ймовірних злочинів давно минув.

 

 

Теги: LifeStyle Секс-скандал Голлівуд Кевін Спейсі
Джерело: Lifestyle
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