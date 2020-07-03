46-річна британська акторка закрутила роман з 23-річним музикантом Гуді Грейсом. У мережі розкритикували нові стосунки Кейт Бекінсейл з бойфрендом, який годиться їй у сини. Проте зірка не стала ігнорувати шквал невдоволення фанів й гостро відповіла публіці.

У квітні цього року папараці вдалося викрити новий роман акторки Кейт Бекінсейл, яка після розлучення з кінорежисером Леном Вайсманом зав'язує стосунки лише з молодими хлопцями. Після 15-річного шлюбу її обранцем був 26-річний комік Пітер Девідсон, а зараз вона віддається почуттям з 23-річним рок-музикантом Гуді Грейсом.

Під одним з інстаграм-дописів на Кейт Бекінсейл посипалась критика за романи з юними хлопцями, які є майже однолітками її 21-річної доньки Лілі. Зірка не стримала свого обурення й гостро відповіла хейтерам.

Читайте також З різницею у 24 роки: Кейт Бекінсейл закрутила новий роман

"Чому ви зустрічаєтеся з хлопцями, які могли б бути вашими дітьми", – відверто запитали фоловери. Слід зазначити, що коментар залишили під відео акторки з котом. Заради ефектного кадру вона прикрасила своє обличчя та домашнього улюбленця десятками очей, проте ця фешн-зйомка значно менше зацікавила мережу, ніж подробиці особистого життя.

Всі мої стосунки були лише для того, щоб дратувати вас,

– іронічно та зухвало написала Кейт Бекінсейл.

У коментарях користувачі мережі також порадили обирати дорослих партнерів, проте акторка знову вирішила віджартуватись. Вона написала, що одружена з котом, а чоловік потрібен хіба її кішці.

Нагадаємо, що донька Лілі з розумінням ставиться до нових стосунків матері з вдвічі молодшим хлопцем та підтримує її вибір: "Кейт приваблюють молодші та творчі хлопці, це її тип. Їй подобається проводити час з ними, адже вона любить бути в курсі останніх трендів".