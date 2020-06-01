Минулого тижня журнал Tatler опублікував викривальну статтю про Кейт Міддлтон про її стосунки з Меган Маркл. Герцогиня Кембриджська розлючена твердженнями, які прозвучали в матеріалі, та прагне домогтися справедливості через суд.

Про рішучі наміри Кейт Міддлтон інформує видання Daily Mail. Кенсінгтонський палац надіслав офіційний лист до британського таблоїду Tatler з проханням видалити статтю "Катерина Велика", у якій розкривають подробиці конфліктів герцогині Кембриджської з Меган Маркл та її обурення відмовою подружжя від королівських повноважень.

Причина скандалу тут Кейт Міддлтон зла на Меган Маркл та вважає її егоїсткою, – ЗМІ

Кейт Міддлтон була розлючена судженнями, які з'явилися у матеріалі журналістки Анни Пастернак. Найбільше обурення герцогині викликали твердження, що вона почувається ніби в пастці, адже виснажена збільшенням повноважень. Королівська родина запевняє, що у статті "маса неточностей та неправдивих уявлень", тому збирається виборювати справедливість у суді.

Осуд монаршої родини викликали порівняння природної худоби Кейт Міддлтон з фігурою принцеси Діани, яка страждала від розладів харчування.

Це такий жорстокий наклеп. Це огидно. Це сексизм і жінконенависництво в найгіршому прояві,

– наголосило королівське джерело.

Реакція видання Tatler на скандал

Кенсінгтонський палац спростував безліч суджень та наголосив, що матеріал не був узгоджений перед публікацією. Головний редактор таблоїду Tatler стверджує, що кілька місяців тому вони обговорювали співпрацю над статтею "Катерина Велика", тому категоричні заперечення королівської сім'ї – неправда.