Герцоги Кембриджські з нагоди Дня батька поділилися архівними світлинами, на яких зображені разом із татусями. Королівське подружжя привітало найрідніших зі святом.

Чарівні фотографії опублікували на офіційній сторінці герцогів в інстаграмі. Вчора у світі відзначали День батька, тому Кейт та Вільям не залишилися осторонь. Вони поділилися рідкісними кадрами та замилували мережу.

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Принц Вільям з батьком

На першій світлині зображений принц Вільям з батьком принцом Уельським Чарльзом. На обличчях обох чоловіків сяє усмішка. У дописі під фото зазначено, що його автором є Кейт Міддлтон. Вона зробила знімок у 2019 році в Сандрінгемів.



Принц Вільям з батьком / Instagram / @kensingtonroyal

Кейт Міддлтон з батьком

На другому фото бачимо маленьку Кейт, яка позує, сидячи в батька на руках. Майбутня герцогиня постала перед камерою із рідним татом Майклом. Вони обоє зображені у картатих сорочках та синіх штанах.

У коментарях публікації користувачі мережі зазначають, що сини Кейт – принци Джордж та Луї, дуже схожі на неї в дитинстві.



Кейт Міддлтон з батьком / Instagram / @kensingtonroyal

Прихильники полюбляють дізнаватися новини із життя Кейт та Вільяма, тому нові фотографії активно обговорюють та поширюють. За декілька годин публікація з нагоди Дня батька набрала понад мільйон вподобань, а прокоментували її майже сім з половиною тисяч разів.