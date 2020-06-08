Герцоги Кембриджські потішили своїх прихильників рідкісним сімейним фото. Знімок пара поширила в мережі на честь волонтерів.

На офіційній сторінці королівського подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон в інстаграмі з'явилося зворушливе фото. Кадр був зроблений ще в квітні. Та герцоги рідко діляться світлинами з дітьми, тому ця публікація швидко розбурхала мережу та викликала активні обговорення.

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Нове сімейне фото герцогів Кембриджських

На душевній фотографії принц Вільям позує разом із двома дітьми – сином – принцом Джорджем – та донькою – принцесою Шарлоттою. Вони зображені зі спини, внук Єлизавети ІІ тримає у руках парасольку і разом із нащадками прямує до одного із будинків у Сандрінгемі. Саме там королівська сім'я перебуває на ізоляції, щоб убезпечитися від ураження коронавірусом.

Нагадаємо, серію світлин, на яких принцеса Шарлотта поставала у цій самій сукні та з такою ж зачіскою, опублікували в мережі на її день народження – 2 травня.



Принц Вільям з дітьми / Instagram / @kensingtonroyal

У дописі під фото зазначено, що публікація зроблена на честь волонтерів: "Ми підійшли до кінця #VolunteersWeek ("Тижня волонтерів") і герцоги Кембриджські з радістю діляться з вами новою фотографією, зробленою герцогинею під час їхньої волонтерської роботи. У квітні герцог, герцогиня і їхня сім'я відвідали самотніх пенсіонерів, які проживають в Сандрінгемі".