46-річна супермодель Кейт Мосс стала зіркою нового кампейну модного бренду Jimmy Choo. Вона приміряла взуття нової колекції Jimmy Choo Pre-Fall 2020, які вже встигли відзначити популярні глянці та прихильники осінніх колекцій.

Нове взуття з колекції Bohemian Glamour присвячене комфорту в поєднанні з гламуром, бохо-шиком і вінтажними елементами. Серед них – замшеві мюлі з бахромою з кристалів, чорно-білі козаки, сандалі в грецькому стилі, босоніжки на тонких ремінцях, туфлі з заклепками і базові білі кросівки, повідомляє Vogue UA.

До теми 50-річна Наомі Кемпбелл вразила красою на обкладинці глянцю Vogue

"Мені подобаються босоніжки з витонченими ремінцями на високих підборах. Це взуття моєї мрії. І якби я могла їх носити кожен день, я б це робила", – прокоментувала нову колекцію Jimmy Choo 46-річна модель.

Однак не лише взуття елітної марки найбільше сподобалось прихильникам, адже у фотосесії Кейт Мосс приміряла декілька дуже стильних образів, що передають дух прийдешньої осені. Модель позувала у трендовому штанному костюмі, у вечірніх та літніх сукнях, а локація зйомки не може не заворожувати – розкішний інтер'єр будинку та мальовничі пейзажі на вулиці. Для зйомки моделі зробили легкий нюдовий макіяж та природно вкладене волосся.

Пропонуємо самим переконатись у красі нової фотосесії для бренду Jimmy Choo: