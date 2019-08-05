Кейт Бекінсейл підкреслила струнку фігуру латексним вбранням: провокативне фото

46-річна голлівудська акторка Кейт Бекінсейл вражає своєю красою та стрункою фігурою кожного дня. Зірка багато часу проводить у спортзалі, ретельно стежить за харчуванням і доглядом за собою. Відтак днями вона приголомшила мільйонну аудиторію у соціальних мережах своїми розкішними формами.

Нове ефектне фото Бекінсейл опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлині Кейт позує у досить провокативному та звабливому образі. Латексною спідницею і коротким топом акторка вдало підкреслила свою струнку фігуру.

Доповнили образ гламурні окуляри, масивний чорний бант та прикраса для шиї.

Додамо, що дедалі більше знаменитих жінок, яким близько 50 років, приголомшують своєю ідеальною фігурою. А секрет простий – спорт, здорове харчування, правильний догляд за шкірою та відсутність шкідливих звичок. Відтак такими порадами може керуватися будь-яка жінка та чоловік.

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Як рекомендують зірки, головне – це не лінуватися. Раніше популярна українська акторка Ольга Сумська, яка приголомшує своєю красою, в інтерв'ю LifeStyle 24 заявила, що будь-якій жінці потрібно дбати про свою красу в залежності від можливостей.

Неповага до себе та жіночі лінощі часто вилазять боком, а потім жінка може перейматися, що "щось не так". Потрібно на себе витрачати гроші і доглядати за собою,

– пояснила Сумська.

Кейт Бекінсейл (46)

Дженніфер Лопес (50)

Елізабет Херлі (54)