Кейт Бекінсейл підкреслила струнку фігуру латексним вбранням: провокативне фото

325 Читать новость на русском
Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / www.gettyimages.com

46-річна голлівудська акторка Кейт Бекінсейл вражає своєю красою та стрункою фігурою кожного дня. Зірка багато часу проводить у спортзалі, ретельно стежить за харчуванням і доглядом за собою. Відтак днями вона приголомшила мільйонну аудиторію у соціальних мережах своїми розкішними формами.

Нове ефектне фото Бекінсейл опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Чоботи на підборах та спортивні лосини: Кейт Бекінсейл шокувала дивним образом у спеку: фото

На світлині Кейт позує у досить провокативному та звабливому образі. Латексною спідницею і коротким топом акторка вдало підкреслила свою струнку фігуру.

Доповнили образ гламурні окуляри, масивний чорний бант та прикраса для шиї.

 

Додамо, що дедалі більше знаменитих жінок, яким близько 50 років, приголомшують своєю ідеальною фігурою. А секрет простий – спорт, здорове харчування, правильний догляд за шкірою та відсутність шкідливих звичок. Відтак такими порадами може керуватися будь-яка жінка та чоловік.

Читайте також: Вікторія Бекхем: секрети догляду за тілом і обличчям дизайнерки

Як рекомендують зірки, головне – це не лінуватися. Раніше популярна українська акторка Ольга Сумська, яка приголомшує своєю красою, в інтерв'ю LifeStyle 24 заявила, що будь-якій жінці потрібно дбати про свою красу в залежності від можливостей.

Неповага до себе та жіночі лінощі часто вилазять боком, а потім жінка може перейматися, що "щось не так". Потрібно на себе витрачати гроші і доглядати за собою,
– пояснила Сумська.

Кейт Бекінсейл (46)

 

Дженніфер Лопес (50)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Елізабет Херлі (54)

 

 

blog_ava
Президент Зеленський змінив командувача ООС, замість Сирського ним став Кравченко
5 серпня
6899
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес Ольга Сумська
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Форсаж: Гоббс та Шоу": як Двейн Джонсон і Джейсон Стейтем стосунки з'ясовували
5 серпня 16:34 "Форсаж: Гоббс та Шоу": як Двейн Джонсон і Джейсон Стейтем стосунки з'ясовували
Юлія Ліпенцева 482
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
5 серпня 16:05 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 59452
Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою
4 серпня 12:05 Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою
Уляна Журба 1727
Голлівудська принцеса Меган Маркл: гучні скандали, у які потрапляла герцогиня Сассекська
4 серпня 09:35 Голлівудська принцеса Меган Маркл: гучні скандали, у які потрапляла герцогиня Сассекська
Анастасія Манюхіна 1980
Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
3 серпня 15:10 Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
Юліана Вінтюк 5181
Новини
Більше новин
Залиште відгук