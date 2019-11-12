Кейт Бекінсейл показала курйозне відео зі своїм котом

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл спантеличила та розсмішила прихильників новим роликом. 46-річна зірка показала, як робить прибирання у своєму маєтку в Лос-Анджелесі.

На ролику, який Кейт Бекінсейл опублікувала на інстагарм-сторінці, видно, як знаменитість грає зі своїм котом. Акторка просто взяла тварину та повитирала нею підлогу. При цьому кіт продовжував непорушно лежати на підлозі.

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Цікаво, що "прибирання" Кейт Бекінсейл влаштувала у лосинах, топі і взутті на підборах. Тому у мережі припустили, що ролик не був спонтанним, а акторка готувалась до його зйомки.

Такий ролик викликав неоднозначну реакцію серед 3,5 мільйона підписників блогу зірки. Чимало людей пореготали з відео, назвавши Кейт креативною домогосподаркою, а от сотні користувачів мережі засудили її. Хейтери заявили, що це знущання з тварини, а поведінка Бекінсейл може надихнути інших на подібні відео.

Хто така Кейт Бекінсейл?

Голлівудська зірка, відома за участю у фільмах "Перл-Гарбор", "Авіатор", "Ван Гелсінг", "Інший світ", "Будинок привидів", "Клік: з пультом по життю", "Біла мла" та ін. Щодо особистого життя, Кейт Бекінсейл була двічі заміжня. Донедавна вона перебувала в шлюбі з кінорежисером Леном Вайсманом, після чого закрутила роман із телеведучим Пітом Девідсоном.