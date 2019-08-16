Кейт Бекінсейл пожартувала зі своєї зовнішності у дитинстві: архівне фото

46-річна голлівудська акторка Кейт Бекінсейл показала шанувальникам у соціальних мережах своє дитяче фото та кумедно прокоментувала те, як виглядали її зуби.

Архівне фото Бекінсейл опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині зображена маленька Кейт з двома хвостиками, яка рівно сидить на кріслі та дивиться прямо у камеру.

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Майбутня акторка одягнена у рожевий светр з білим мереживним коміром та широко усміхається фотографу. У підписі зірка пожартувала зі своїх зубів, порівнявши себе з бобром.

Мої зуби стали розміром як у дорослого самця бобра досить рано, тому я змогла в найкоротші терміни знищити цей стіл і стілець і внести свій вклад в будівництво греблі біля моста Чісвік, який функціонує і до цього дня,

– написала Бекінсейл.



Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale

Користувачі у мережі з гумором відреагували на підпис акторки та зазначили у коментарях, що маленька Кейт виглядає дуже милою та кумедною.

Додамо, що наразі більшість знімків в Instagram Бекінсейл присвячує своїй розкішній фігурі та зовнішності, яку вона підтримує за допомогою регулярних тренувань у спортзалі.

Хто така Кейт Бекінсейл? Бекінсейл – це англійська акторка, яка отримала шалену популярність за ролями у фільмах "Перл-Гарбор", "Інший світ", "Ван Хелсінг", "Інший світ: Еволюція" і "Клік: з пультом по життю".