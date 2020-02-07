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Кейт Бекінсейл продемонструвала розкішне вбрання на світському заході: фото

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Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл вражає своїм елегантним та вишуканим смаком. Знаменитість ділиться з прихильниками образами з вечірок та церемоній і доводить, що вік немає ніякого значення, адже жінка прекрасна будь-коли.

У свої 46 років Кейт Бекінсейл виглядає красивою та привабливою. Щоразу, виходячи в світ, жінка створює навколо своєї особистості активні обговорення. Її вроді можуть позаздрити багато представниць прекрасної статі. Кейт знає, як виглядати ефектно та нестандартно.

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На своїй інстаграм-сторінці акторка поширила фото із світського заходу, який проводив у Голлівуді бренд Lancome. На цю подію знаменитість прийшла в білій сукні від Solace London. Вартість такого вбрання складає 885 доларів. Прикрашали сукню пишні оборка на подолі і буфи на грудях.

Бекінсейл поєднала таке вбрання із відкритими босоніжками білого кольору на високих підборах. Її руки прикрашали персні з діамантами, а на вухах були вишукані сережки.

На волоссі зірка зробила легенькі локони, а в макіяжі зробила акцент на очах. Родзинкою образу стали манікюр і педикюр шоколадного кольору.

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл на вечірці в Голлівуді / Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл на вечірці від Lancome/ Instagram / @katebeckinsale

Пропонуємо переглянути добірку вишуканих світських образів Кейт Бекінсейл.

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Елегантна Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Розкішна Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale​

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл на червоній доріжці / Instagram / @katebeckinsale

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода
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