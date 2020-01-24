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Кейт Бекінсейл засвітила оголені груди в комбінезоні: фото

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Кейт Бекінсейл у Лос-Анджелесі / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл вкотре приголомшила прихильників ефектним образом. На світській вечірці 46-річна зірка постала перед камерами у комбінезоні, в якому засвітила оголені груди.

23 січня у Лос-Анджелесі пройшла одна з найгучніших вечірок січня. Захід, присвячений новим артистам США, організувала музична платформа Spotify. Тому на вечірці красувалось чимало знаменитостей та їхні друзів. Зокрема, на події побували Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцом, епатажний Біллі Портер, співачки Lizzo, Біллі Айліш, Бібі Рекса та інші. Однак найбільшу увагу привернула поява Кейт Бекінсейл.

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Цього разу акторка обрала для виходу напівпрозорий комбінезон, який підкреслив струнку фігуру знаменитості. Вбрання мало пікантну зону декольте, відтак всі учасники вечірки могли побачити пишні і оголені груди Кейт Бекінсейл. А от ефектності її вигляду додавали пишні шифонові рукави, які виглядали як з 2000-их. Босоніжки на підборах та прикраси завершили look акторки.

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / Getty Images

Супроводжував сексуальну зірку Джонатан Волюк. Це вже не вперше чоловік красується з Кейт Бекінсейл на світських подіях у Лос-Анджелесі, відтак парі вже почали приписувати романтичні стосунки. Додає теми для пліток і сама акторка: на інстаграм-сторінці вона опублікувала провокативне відео з Джонатаном. 

Джонатан Волюк – мій найкращий вибір для всіх випадків, за винятком одруження і партнерства по танцях,
– написала Кейт Бекінсейл у мережі. 

Кейт Бекінсейл з Джонатаном Волюком
Кейт Бекінсейл з Джонатаном Волюком / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Голлівуд
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