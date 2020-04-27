Кейт Бекінсейл звернулася в поліцію через переслідування: деталі

46-річна британська акторка заявила про переслідування невідомим шанувальником, який намагався пробратися до її маєтку. Кейт Бекінсейл викликала поліцію, яка відшукала рюкзак та навіть допитали одну людину на місці події.

Серед армії шанувальників голлівудських зірок не лише прихильники, які захоплюються кумирами, а й ті, чия любов або заздрість переходить будь-які межі дозволеного. Так, жертвою переслідувань стала акторка Кейт Бекінсейл. Як інформує видання Daily Mail, невідомий хотів пробратися до її маєтку в англійському місті Брентвуд.

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Зірка викликала поліцію до власного дому. Поблизу помешкання Кейт Бекінсейл знайшли помаранчевий рюкзак, який належав переслідувачу. Кілька поліцейських у масках опитали невідомого на місці події. Попри ажіотаж у власному дворі, знаменитість так і не вийшла з маєтку.

Слід зазначити, що Кейт Бекінсейл не вперше намагається протидіяти фанам, які порушують її особистий простір. Три роки тому їй довелося відкласти свою появу на світському заході, адже переслідувача затримали просто перед публічним виходом зірки. Крім того, за акторкою впродовж кількох років стежив одержимий прихильник, який навіть погрожував їй фізично.