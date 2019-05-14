Кейт Бланшетт – 50: володарка Оскара про довіру, чесність та інші правила успішного шлюбу

Дивлячись на неї, у будь-якої красуні можуть з'явитися комплекси. Ні, не тому, що вона ідеальна, а тому що досягла всього, про що може мріяти жінка. Кейт Бланшетт – двічі володарка Оскара і щаслива дружина єдиного чоловіка вже понад 20 років. Сьогодні кумир мільйонів, Кейт Бланшетт, святкує 50-річчя. LifeStyle 24 підготував цікаву розповідь легендарної акторки про її особисте життя.

Під час одного зі своїх інтерв'ю голлівудська акторка, яка має австралійські корені, сказала: "Вік визначається особистим ростом, а не прожитими роками". Якщо вірити вислову Кейт Бланшетт, то сьогодні, 14 травня, їй мало б виповнитися як мінімум вдвічі більше, ніж 50, адже на її рахунку чимало досягнень і перемог.

Читайте також: Летиції Касті – 41: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом

Однак, попри визнання у всьому світі та асоціацію з королівською Величністю, їй вдається з легкістю проживати життя, не надаючи своїй знаменитості і половини реальної значущості. "Парадоксальна зірка" – так називають її у вузьких колах, а вона завжди з усмішкою приймає правдиві жарти у свою сторону.

Кейт Бланшетт наділена особливим талантом – залишати за собою ледь відчутний, але впізнаваний шлейф, який манитиме повернутися у момент знайомства з нею як актрисою, дружиною, мамою і реалізованою жінкою.



Кейт Бланшетт / GQ

Поєднати в собі чотири альтер его – не кожному під силу, а вона робить це без будь-яких старань і максимально невимушено. Ймовірно, за легкий підхід до життя Кейт Бланшетт покохав її перший і єдиний чоловік, з яким вони святкують вже понад 20 років щасливого сімейного життя.

Що цікаво, про знайомство зі своїм чоловіком Кейт Бланшетт згадує доволі неоднозначно. Своєю розповіддю про початок їхніх відносин акторка вкотре доводить, що зовнішність – оманлива.

За словами знаменитості, під час її першої зустрічі з Ендою Аптоном, яка відбулася у 1996 році, він справив на неї враження нахабного та самовпевненого егоїста, а він у свою чергу подумав, що Кейт – замкнута, нудна і пихата. Однак професія зіграла свою роль і завдяки спільним друзям згодом вони почали частіше бачитися. І після того, як познайомилися ближче, симпатії було не приховати. Вони поцілувалися під час гри у покер. Після цього вони як пара позустрічалися кілька днів і Кейт зрозуміла, що це той чоловік, за якого вона хоче вийти заміж. А він "через космос" відчув бажання своєї коханої і через три тижні попросив її руки і серця. З того часу пройшло більше, ніж 20 років, а вони досі такі ж закохані, романтичні і щасливі.

Перше правило – думати про іншого більше, ніж про самого себе

Весілля вже доволі відомої актриси Кейт Бланшетт зі сценаристом і редактором монтажу, Ендрю Аптоном, відбулося 29 грудня у 1997 році. Можливо, секрет їхнього сімейного щастя захований у бажанні, яке закохані загадали в переддень Нового року, але фанати знаменитостей запевняють, що це легка вдача і безмежні почуття один одного забезпечили їм статус взірців. Що б це не було, здійснена новорічна мрія чи титанічна праця над собою, наразі Кейт Бланшетт і Ендрю Аптон є одним із найзразковіших зіркових подружжів.

Так, мені самій не віриться. Невже 20 років разом?! Здається, тільки вчора одружилися. А скільки всього було за ці роки: народження дітей, робота, переїзди з Англії до Австралії і з Австралії до Америки,

– такими словами розпочинала розповідь про свої відносини з чоловіком 50-річна Кейт Бланшетт.



Кейт Бланшетт / Getty Images

Одразу після слів про переїзд до США акторка додає, що їхня сім'я не живе у самому Нью-Йорку, а віддала перевагу тихому і затишному передмісті, яке подібне до села. Найголовнішою причиною, яка посприяла такому виборові, стала професія її чоловіка, 53-річного Ендрю Аптона.

Мій чоловік – письменник, йому необхідна тиша і спокій,

– так аргументує переїзд до спокійного містечка популярна голлівудська актриса.

Попри те, що для її професії і звичного темпу більше підходить шумний, світський та активний спосіб життя, вона обирає сторону свого чоловіка, який потребує тиші.

Правило друге – бути поруч і любити один одного у будь-якому настрої та за будь-яких обставин

Як зазначила зірка найпопулярніших фільмів останнього десятиліття, у їхньому житті, як і в житті інших пар, бували різні періоди, проте за будь-яких обставин вони з Ендрю завжди залишалися одним цілим.

Наші з чоловіком відносини весь час змінюються: від тихої радості до якихось досить нервових періодів. Якось журналісти написали, що Ендрю мені зраджує. Його помітили за обіймами з 27-річною актрисою Геррієт Дайер біля одного з барів в Сіднеї, компромат викликав бурю, усюди заговорили про майбутнє розлучення пари. Я зреагувала спокійно, а чоловік – обурювався через брехню,

– зізналася Кейт Бланшетт про скандальні новини від ЗМІ.

Вона зізналася, що їй одразу зателефонувала дівчина зі світлин і вибачилася за плітки, адже вони з чоловіком Кейт Блантешш товаришували вже кілька років.



Кейт Бланшетт та її чоловік Ендрю Аптон / Getty Images

Правило третє – довіряти

Продовженням цієї історії стали не скандали, не погрози і не вияснення відносин із представниками ЗМІ зі сторони акторки, а всього одна фраза, яку вона сказала у своєму інтерв'ю стосовно неправдивої інформації.

Я довіряю Ендрю на всі сто, як і він мені. Головна сила наших з Ендрю відносин полягає в чесності та довірі,

– запевнила зірка.

Після цього вона додала, що ніколи не читає про себе новин, тому що, як правило, після кількох переглянутих сторінок, навіть у їхній ідеальній сім'ї можуть виникнути непорозуміння. Довіру один до одного Кейт Бланшетт обумовлює тим, що їх немає у соціальних мережах, аби уникати зайвих спокус прочитати "жовту пресу" і у них є доступи до поштових скриньок один одного. Однак це зроблено не з метою контролю, а для того, щоб допомагати один одному з роботою.

І, користуючись нагодою, всім заявляю: у нас з Ендрю все добре! І сім'єю я керую як добре налагодженим механізмом,

– запевнила знаменитість.

Правило четверте – тішитися успіхам своєї половинки

Наступним правилом у відносинах 50-річної Кейт Бланшетт і 53-річного Ендрю Аптона є вміння радіти за досягнення своєї коханої людини.

Ми двоє – самодостатні особистості. Ми – партнери, а не суперники. І чоловік, всупереч чуткам, зовсім не заздрить моїй успішній кар'єрі і не вважає, що перебуває в тіні моєї слави. Його успіх – мій успіх, а мій – його. І ми двоє це, на щастя, розуміємо,

– оголила душу Кейт Бланшетт.

За її словами, якби вони з Ендрю думали по-іншому, з їхнім шлюбом могло б трапитися навіть найгірше, адже серед зірок є чимало прикладів, коли чоловік не витримав популярності дружини і вирішив піти з стосунків, аби залишитися сильним. Однак у пари, яка одружилася через три тижні після знайомства, залаштунки відносин повністю відповідають поведінці, яку вони демонструють перед камерами папараці.

Ендрю – моя друга половинка. Я знову і знову закохуюся у нього щоразу, коли він, наприклад, мене смішить. І так, відносини наші, як я вже сказала, змінюються, але між нами завжди залишаються повага, ніжність і почуття гумору,

– підкреслила Кейт Бланшетт ще одні важливі складові стосунків.



Кейт Бланшетт з чоловіком / Getty Images

Правило п'яте – попри відданість і любов до партнера, не забувати про свою сутність

Кому, як не 50-річній зірці та зразковій дружині знати про особливості жіночої поведінки, які ніколи не варто забувати. Так! Кейт Бланшетт настирливо рекомендує бути справжньою собою у стосунках перш за все.

Якось актрису запитали щодо її сценічних вбрань, після чого про її особистий гардероб та вплив чоловіка на її вибір. Кейт здивовано зреагувала, кілька секунд помовчала, збираючись з думками, а потім відповіла, чітко давши зрозуміти, що на її вибір не може вплинути навіть коханий чоловік.

Чоловік дає мені поради та ще й які! Він у мене дуже старомодний: любить, коли я одягаю твідову спідницю, в'язаний кардиган і окуляри. Така типова шкільна бібліотекарка. І, хоч чоловіка я обожнюю, але що мені носити, вирішую сама,

– впевнено ствердила 50-річна Кейт Бланшетт.