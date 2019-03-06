Кейт Бланшетт стала зіркою глянцю та дала відверте інтерв’ю Джулії Робертс: вінтажні фото

Австралійська актриса Кейт Бланшетт часто знімається для обкладинок журналів та не скупиться на щирі розмови з журналістами. Цього разу її інтерв'ювала американська актриса Джулія Робертс для видання Interview Magazine, з якою Кейт вирішила поміркувати над завершенням кар'єри.

У вінтажній фотоісторії, яка відбувалась в будинку з ретро-речима, Кейт Бланшетт постала в образах від Burberry, Miu Miu та Gucci. Автором знімків став фешн-директор британського Vogue Венеція Скотт.

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Кейт Бланшетт / Interview Magazine



Кейт Бланшетт / Interview Magazine

Саме ж інтерв'ю між Бланшетт і Робертс відбувалось в телефонному режимі, однак розмова не втратила своєї інтимності та щирості.

Коли ти стаєш старшим, акторська гра стає все більш принизливою. Коли я була молодшою, дивувалася, чому старші актори, якими я захоплювалася, весь час говорили про завершення кар'єри. Тепер я розумію – тому що вони хотіли зберегти останні крихти здорового глузду. Старіючи, я запитую себе, чи хочу я далі присвячувати себе цій шаманській професії та повністю зійти з розуму,

– поділилась Кейт, перебуваючи наразі у роздумах про подальшу акторську кар'єру.



Кейт Бланшетт / Interview Magazine



Кейт Бланшетт / Interview Magazine