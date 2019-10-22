Кейт Гадсон через рік після пологів оголилась топлес: пікантне фото

Голлівудська кіноактриса Кейт Гадсон, яка минулого року втретє стала мамою, вже за місяць після пологів могла похизуватися стрункою фігурою. 40-річна зірка пояснила, що схуднути на 27 кілограмів їй допомогло правильне харчування. Тому зараз Гадсон сміливо позує під об'єктивами камер, ледь прикривши оголений бюст рукою.

Чуттєва фотозйомка відбулася для бренду "HappyxNature", який пропагує легкість та любов до природи. Він прагне мінімізувати використання невідновлювальних ресурсів, тому одяг виготовляють з органічних та перероблених тканин. Можливо, саме така особливість бренду спровокувала кіноакторку бути якомога натуральнішою, скинувши на одній із світлин блакитну блузу з відвертим декольте.

Читайте також: 150-кілограмова модель показала оголене фото з сином та розповіла про післяпологову депресію

Таку відкритість Кейт Хадсон пояснила нестерпною спекою на узбережжі. На іншій світлині в інстаграмі актриса все ж одягнула блузу у поєднанні з чорними туфлями та завуженими штанами. Зірка виглядала дуже ефектно як в одязі, так і без нього.



40-річна Кейт Гадсон без блузи та у ній / Instagram / @katehudson

Фоловери схвально оцінили обидві фотографії, ощаслививши зірку сотнями компліментів у коментарях. За менш, як пів доби допис зібрав понад 100 тисяч вподобань.

Що відомо про особисте життя Кейт Гадсон?У 2000-2007 роках модель та актриса Кейт Гадсон була заміжня за рок-музиканта Кріса Робінсона, від якого народила сина Райдера Расселла Робінсона. Згодом вона мала декілька важких і неблагополучних стосунків, після чого у 2010 році пов’язала свою долю з фронтменом групи Muse Меттью Белламі. У 2011 році в них народився син Бінгем Хоун Белламі, однак у 2014 Метт і Кейт оголосили про своє розлучення. На початку 2018-го стало відомо, що жінка узаконила стосунки із другом дитинства – музикантом Денні Фудзікавою, з яким мала роман близько року. 2 жовтня 2018 року Кейт Гадсон народила від нього доньку, яку назвала ім'ям Рані в честь дідуся чоловіка – Рона Фудзікави.