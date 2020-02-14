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Кейт Хадсон замилувала мережу світлинами з донечкою

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Кейт Хадсон та її донька Роуз / Instagram / @katehudson

Голлівудська акторка Кейт Хадсон вкотре поділилася сімейними фотографіями. Цього разу зірці вдалося зробити фото з маленькою донечкою Роуз.

Американська акторка хоча й взяла паузу у творчій кар'єрі, проте не забуває радувати прихильників моментами з особистого життя. На своїй сторінці в інстаграмі багатодітна мама часто ділиться сімейними кадрами. Днями вона опублікувала два ніжних фото з молодшою донькою Рані Роуз.

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Кейт виховує двох доньок та сина, яких часто показує у своєму блозі. Нещодавно їй вдалося зробити знімок з однорічною донечкою Роуз. На фото зіркова мама позує у жовтому халаті та з хвостиком на голові. Маленька Роуз одягнена в сукню з квітковим принтом. Волосся дівчинки зібране в гарненьку зачіску. Мама та донька мило усміхаються. 

Моє ранкове сонечко. В такій сукні із зачіскою може відправлятися на Оскар,
– підписала публікацію Хадсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

Пропонуємо переглянути добірку чарівних фотографій дітей знаменитої акторки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові мами Зіркові діти LifeStyle
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