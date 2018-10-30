Кейт Хадсон засвітила струнку фігуру після пологів: фото

Голлівудська акторка Кейт Хадсон вперше після пологів прийшла на світський захід. Зірка виглядала чудово, приголомшивши всіх стрункою фігурою.

Як відомо, 2 жовтня Кейт Хадсон втретє стала мамою. Акторка народила доньку, яку спільно з коханим Денні Фудзікавою назвала Ронні Роуз.

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З часу пологів Кейт Хадсон минуло всього більше місяця, а зірка вже може похизуватись стрункою фігурою. Це вона довела під час першого публічного виходу після появи на світ Ронні Роуз. Акторка взяла участь у заході дизайнера Майкла Корса, присвяченому Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Для світської події Кейт Хадсон обрала чорну міні-сукню з синіми квітами та ремінцем. Вбрання підкреслило струнку талію зірки та ноги. До сукні Кейт підібрала бежеві туфлі-човники на підборах. Акторка підкреслила свою природну красу легким макіяжем та розпустила волосся.



Кейт Хадсон на світському заході / Getty Images



Акторка Кейт Хадсон / Getty Images



Кейт Хадсон на заході дизайнера Майкла Корса / Getty Images

Хто така Кейт Хадсон?Популярна американська акторка, відома ролями у фільмах "Війна наречених", "Нестерпні леді", "Модна матуся", "Золото дурнів", "Як позбутися хлопця за 10 днів". В 2000 році Кейт Хадсон вперше вийшла заміж за Кріса Робінсона, однак у 2007 році їхній шлюб розпався. Згодом акторка мала стосунки з солістом гурту Muse Меттью Белламі. Від двох чоловіків Кейт Хадсон має синів.