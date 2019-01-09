Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня

Сьогодні, 9 січня, свій день народження святкує дружина принца Вільяма, герцогиня Кембриджська, Кетрін Міддлтон. Їй виповнюється 37 років. З нагоди цієї дати LifeStyle 24 підготував п’ятірку правил, які ніколи не ігнорує Кейт, виходячи на люди.

Минає майже десяток років, як жінка онука Єлизавети ІІ Вільяма живе в Букінгемському палаці. За цей час Кетрін встигла ознайомилась чи не з уcіма правилами королівського протоколу, що їх строго наслідує монарша сім’я. На відміну від коханої принца Гаррі Меган Маркл, яка неодноразово ігнорувала формальності особливого документа, Кейт Міддлтон є взірцем їхнього дотримання.

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Отож, які з обов’язкових його пунктів ніколи не порушує дружина престолонаслідника?

1. Не знімає пальто в присутності інших людей, навіть у приміщенні

Таке правило королівського протоколу стосується передовсім жінок, які належать до родини монархів. Згідно з етикетом, знімати верхній одяг у присутності інших людей під час публічних подій – неприпустимо для леді. Навіть тоді, коли зустріч відбувається у приміщенні. На фото нижче – герцоги Кембриджські розмовляють із членами королівської сім’ї Норвегії. Як бачимо, Кетрін сидить у застібнутому пальто.



Своє верхнє вбрання герцогиня не знімає в присутності інших / British Vogue

2. Свій клатч завжди тримає в обох руках

Клатч в образі герцогині – невід’ємний елемент. Однак і з такою деталлю членам королівської сім’ї слід поводитись так, як зазначено в протоколі. А згідно з ним, цей аксесуар Кейт Міддлтон завжди повинна тримати обома руками. Якщо їй треба привітатись рукостисканням, тоді сумочку вона бере у вільну руку. Закладати її під пахву строго заборонено!



Клатч обов’язково потрібно тримати обома руками / Getty Images

3. Під час сидіння схрещує ноги, а не закидає одну на іншу

Для того, щоб дотримуватись цього правила, Кейт Мідлтон засвоїла позу "кембриджський хрест". Щоби в неї сісти, необхідно схрестити ноги, поставивши одну за іншу, і злегка нахилити коліна в одну сторону. До слова, таке положення візуально видовжує ноги.



Під час офіційних заходів Кейт Міддлтон сидить у позі "кембриджський хрест" / Getty Images

4. Не торкається свого чоловіка під час спільних виходів

Навряд чи в мережі вам трапляться фото, де Кетрін Міддлтон обіймається або цілується із принцом Вільямом. Ставши дружиною нащадка корони офіційно, під час офіційних заходів герцогиня йде на крок-два попереду нього, а на спільних світлинах із чоловіком вона просто стоїть з ним поруч.



Триматися за руки чи обійматися під час виходів у люди – табу для королівської пари / Getty Images

5. Тримає підборіддя паралельно до підлоги

Це означає, що під час розмови з іншими цю частину обличчя герцогиня Кейт Міддлтон не вивищує і не опускає. У першому випадку співрозмовник розцінить такий жест, як високомірність щодо себе, в протилежному подумає про недовіру з боку королівської особи. Ще у протоколі зазначено: ідеальна поза підборіддя для осіб монаршої сім’ї – паралельна до підлоги, його вони не мають опускати й тоді, коли спускаються сходами.



Цікава особливість Кейт Міддлтон – підборіддя, паралельне до підлоги / Getty Images

А що в поведінці Кейт Міддлтон поважаєте ви? У чому герцогиню таки варто наслідувати? Діліться з нами у коментарях.