Кейт Міддлтон анонсувала запуск благодійного проєкту: який образ герцогиня обрала для виходу

Герцогиня Кембриджська вправно виконує свої королівські обов'язки не лише в супроводі чоловіка, а й під час особистих виходів. Вчора вона здійснила 24-годинний тур навчальними закладами Великобританії та оприлюднила старт нової благодійної ініціативи,яка спрямована на вдосконалення виховання майбутнього покоління.

Поки весь світ пильно слідкує за долею королівського подружжя принца Гаррі та Меган Маркл, герцоги Кембриджські з дня у день працюють над виконанням своїх обов’язків перед британським суспільством. Ввечері 20 січня Кейт Міддлтон разом з чоловіком Вільямом побувала на офіційному прийомі в Букінгемському палаці у Лондоні. Захід було організовано на честь саміту Великої Британії та Африки.

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Вчора, 21 січня, герцогиня Кембриджська вирушила в особистий 24-годинний тур. За добу вона встигла відвідати школи Henley Montessori, дитячий садок St Paul's Nursery в робочому районі Балолл Хіт, а також Музей науки в Бірмінгемі.

Кейт Міддлтон поспілкувалася з дітьми та весело провела час завдяки інтерактивним іграм в іграшковому місцевому магазині, пральні, поїздці на автомобілі, а також візиту в мінікафе.



Кейт Міддлтон під час візиту до Музею науки в Бірмінгемі / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон під час візиту до Музею науки в Бірмінгемі / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон під час візиту до Музею науки в Бірмінгемі / Instagram / @kensingtonroyal

Робоча поїздка приурочена до запуску її благодійної програми під назвою #5BigQuestions. Вона передбачає дослідження завдяки анкетуванню населення по всій Великобританії. Люди зможуть висловити свої поради про виховання майбутнього покоління. Дослідження складається з п'яти питань, які допоможуть зібрати думки громадян, стверджуючи, що кожен впливає на становлення наймолодших членів суспільства.

Ми хочемо, щоб ви сказали своє слово в найбільшій розмові про раннє дитинство і допомогли здійснити позитивні, тривалі зміни для наступних поколінь,

– висловилася Кейт Міддлтон.

Для публічного виходу герцогиня Кембриджська обрала досить яскравий образ. Вона одягнула шовкову блузку відтінку морської хвилі від Tabitha Ward з бантом і геометричним принтом та широкі чорні штани.

Витонченість своєї фігури герцогиня підкреслила тонким шкіряним ременем. Образ доповнила взуттям на шпильці та лаконічними прикрасами.



Кейт Міддлтон під час візиту до Музею науки в Бірмінгемі / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон під час візиту до Музею науки в Бірмінгемі / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон під час візиту до Музею науки в Бірмінгемі / Instagram / @kensingtonroyal