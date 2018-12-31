Кейт Міддлтон чекала поки Меган Маркл поїде з палацу, аби піти на полювання: неочікувані деталі

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Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл / Instagram/ @hellocanadamag

Напередодні Нового року Меган Маркл поїхала відзначати День боксу. Кейт Міддлтон вирішила не гаяти час, поки герцогині Сассекської немає в палаці, і відправилась на полювання.

Як повідомляє The Daily Mail, Кейт Міддлтон відправилася на полювання разом з чоловіком принцом Вільямом та принцом Гаррі одразу після того, як Меган Маркл покинула межі палацу в Сандрінгемі. Незважаючи на те, що герцогиня Сассекська виступає проти вбивання тварин, її чоловік приєднався до сім'ї.

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Іноземні ЗМІ повідомляють, що у Кейт присутній неабиякий рівень азарту і вона полюбляє ходити на полювання зі своїм чоловіком. Однак подружжя толерантно відноситься до позиції вагітної Меган Маркл, яка виступає проти вбивства тварин, тому вони почекали моменту, коли герцогині Сассекської не буде в палаці.

Як повідомляє джерело, дружина принца Вільяма придбала для себе цей дробовик, оскільки вона часто їздить на полювання. Також у неї є футляр для патронів і вона дуже вправно поводиться з рушницею.

Кейт Міддлтон на полюванні
Кейт Міддлтон на полюванні / The Daily Mail

Кейт Міддлтон на полюванні
Герцогиня Кембриджська полюбляє полювання / The Daily Mail

Кейт Міддлтон на полюванні
Кейт Міддлтон на полюванні в 2007 році / The Daily Mail
 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: Lifestyle
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