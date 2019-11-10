Кейт Міддлтон і Меган Маркл з принцами вперше за довгий час з'явилися на публіці разом: фото

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Королівська сім'я
Королівська сім'я / www.gettyimages.com

Королівська сім'я зібралася у суботу, 9 листопада, на поминальній службі в Королівському Альберт-Холі, щоб вшанувати пам'ять загиблих у війні солдатів. Для герцогів Кембриджських і Сассекських це став перший спільний вихід за останні чотири місяці.

Ще раніше принц Гаррі розповідав, що вони з братом принцом Вільямом йдуть "різними шляхами". 9 листопада дві королівські подружні пари сиділи в одній ложі, але дуже далеко одна від одної. Кейт Міддлтон з Вільямом були відразу біля королеви Єлизавети II з правої сторони, а зліва, до слова, сиділи принц Чарльз і його дружина Камілла. 

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Натомість Меган Маркл і Гаррі стояли у другому ряду позаду прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Додамо, що королівська сім'я сидить саме у порядку свого титулу, а не через ймовірну ворожнечу, про яку пишуть британські таблоїди.

Для публічного виходу Меган Маркл обрала чорну жакардову сукню довжини міді з вирізом на декольте з колекції дизайнера Erdem. Герцогиня Сассекська доповнила образ човниками від Aquazzura Deneuve Bow pointy toe. На вбранні є брошка з червоним маком, яка є символом пам'яті військовослужбовців, загиблих у війні.


Меган Маркл і принц Гарі / Getty Images


Меган Маркл / Getty Images

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон продемонструвала струнку фігуру у темно-синій сукні. Кетрін обрала не менш цікавий аксесуар для голови з мас-маркету: обруч від Zara, який коштує не більше 800 гривень.


Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images


Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images


Коло королеви сиділи принци Чарльз і Вільям / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Меган Маркл Принц Гаррі Принц Вільям
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