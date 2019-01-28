Кейт Міддлтон і принц Вільям обрали школу для молодшої доньки: деталі
Молодша донька герцогів Кембриджських незабаром досягне того віку, в якому діти у Великобританії повинні йти в школу. Королівські батьки вже обрали навчальний заклад для Шарлотти.
Згідно з законами Великобританії, діти, яким виповнилося 4 роки, повинні залишати садочки і йти навчатись у школу. Так, герцоги Кембриджські вже обирають навчальний заклад для принцеси Шарлотти, яка в травні 2019 року святкуватиме своє 4-річчя. Про це повідомляє іноземне видання Mirror.
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У січні 2018 року молодша донька Кейт Міддлтон і принца Гаррі почала відвідувати дитячу кімнату Willcocks, що в Кенсінгтоні. Однак вже цієї весни їй доведеться прощатися з вихователями і продовжувати навчання у школі.
Як повідомляє джерело, батьки обрали для Шарлотти той самий навчальний заклад, що й для принца Джорджа. Вибір членів королівської сім'ї припав на школу Thomas's Battersea.
Дорога від будинку, де проживають герцоги Кембриджські, до навчального закладу займає близько однієї години, а навчання там вартує 6000 фунтів стерлінгів за семестр. Школа пропонує широкий вибір позашкільних занять, серед яких фехтування, філософія, садівництво, яким дуже захоплюється Кейт Міддлтон, та інші різноманітні галузі та науки.
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