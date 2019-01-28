Кейт Міддлтон і принц Вільям обрали школу для молодшої доньки: деталі

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Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхні діти
Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхні діти / Getty Images

Молодша донька герцогів Кембриджських незабаром досягне того віку, в якому діти у Великобританії повинні йти в школу. Королівські батьки вже обрали навчальний заклад для Шарлотти.

Згідно з законами Великобританії, діти, яким виповнилося 4 роки, повинні залишати садочки і йти навчатись у школу. Так, герцоги Кембриджські вже обирають навчальний заклад для принцеси Шарлотти, яка в травні 2019 року святкуватиме своє 4-річчя. Про це повідомляє іноземне видання Mirror.

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У січні 2018 року молодша донька Кейт Міддлтон і принца Гаррі почала відвідувати дитячу кімнату Willcocks, що в Кенсінгтоні. Однак вже цієї весни їй доведеться прощатися з вихователями і продовжувати навчання у школі.

Як повідомляє джерело, батьки обрали для Шарлотти той самий навчальний заклад, що й для принца Джорджа. Вибір членів королівської сім'ї припав на школу Thomas's Battersea.

Дорога від будинку, де проживають герцоги Кембриджські, до навчального закладу займає близько однієї години, а навчання там вартує 6000 фунтів стерлінгів за семестр. Школа пропонує широкий вибір позашкільних занять, серед яких фехтування, філософія, садівництво, яким дуже захоплюється Кейт Міддлтон, та інші різноманітні галузі та науки.

Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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