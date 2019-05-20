Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися сімейними знімками з дітьми: милі кадри

Попри те, що герцоги Кембриджські зобов’язані вести насичене публічне життя, своїх трьох дітей вони намагаються оберігати від зайвих камер та офіційних виходів. Однак інколи Кейт Міддлтон і принц Вільям відкривають куліси приватного життя і діляться зворушливими світлинами, на яких постають у повному сімейному складі.

Напередодні на офіційній сторінці герцогів Кембриджських в Instagram представники королівської сім'ї опублікували їхні сімейні світлини. Ймовірно, після прогулянки Кейт Міддлтон Садом дикої природи (Chelsea Flower Garden) наодинці вона вирішила провести там час із сім'єю.

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Принц Вільям з дружиною та трьома дітьми провели час на свіжому повітрі у неймовірно красивому саду. Їхній спільний вихід отримав назву "Назад до природи". Про спільне проведення часу попіклувалася 37-річна Кейт Міддлтон. Вона разом зі своїми помічниками і ландшафтними дизайнерами організувала виставку квітів у Челсі.

Перед камерами принц Луї, який нещодавно відсвяткував свій перший день народження, показав, як навчився ходити, а 4-річна принцеса Шарлотта сиділа на гойдалці у весняній сукні в квітковий принт. І разом з ними найстарший брат, 5-річний принц Джордж, постав перед камерами босоніж.



Принцеса Шарлотта / Instagram / @hellomag