Кейт Міддлтон і принц Вільям показали власне відео з поїздки в Пакистан

18 жовтня королівське подружжя, Кейт Міддлтон і принц Вільям, завершило свій найнебезпечніший тур в Пакистані. На сторінці в інстаграмі герцоги Кембриджські показали короткий ролик з найяскравішими подіями під час їхньої подорожі.

Міжнародне турне Кейт і Вільяма проходило з 14 до 18 жовтня 2019 року. Через загрозу терактів у Пакистані подружжя подорожувало у супроводі 1000 працівників поліції, а також особистих помічників і фотографа. Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали заходи, на яких зустрілися з благодійниками, волонтерами, дітьми, членами уряду та іншими.

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Що цікаво, Кейт Міддлтон у турі декілька разів повторила образи принцеси Діани, у яких матір Вільяма виходила на публіку в Пакистані у 1996 році. Герцогиня Кембриджська також надавала перевагу пакистанським дизайнерам, приміряючи вбрання у східному стилі.

На короткому відео показано кадри зі знайомства королівського подружжя з прем'єр-міністром Пакистану, на зустрічі з жителями Гімалаїв, візиту кінологічного центру в Ісламабаді та мечеті у Лахорі.

"Дякую тобі, Пакистан", – лаконічно йдеться у підписі до відео.