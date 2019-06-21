Кейт Міддлтон і принц Вільям відокремили принца Гаррі і Меган Маркл від свого благодійного фонду

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Принц Гаррі, Вільям з дружинами Кейт та Меган
Принц Гаррі, Вільям з дружинами Кейт та Меган / Instagram / @kensingtonroyal

Принц Вільям і Кейт Міддлтон офіційно повідомили про те, що їхня спільна робота з принцом Гаррі та Меган Маркл у Королівському фонді завершилася. Тепер герцоги Сассекські та Кембриджські працюватимуть кожен над своєю благодійною організацією.

Цілком ймовірно, що після цієї новини чутки про ворожнечу королівських подружжів знову заполонять заголовки таблоїдів. Адже, як повідомляє видання People, Кейт Міддлтон і принц Вільям вирішили розподілити обов'язки між ними обома, а герцоги Сассекські вирішили створити окрему від Королівського фонду організацію.

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В офіційній заяві організації мовиться про те, що відтепер благодійна діяльність принца Гаррі та Меган Маркл буде зосереджена на громадських справах, які не стосуються Королівського фонду. А також штаб-квартири їхніх організацій розташовуватимуться у різних резиденціях: в Букінгемському палаці – принца Гаррі та Меган, а в Кенсінгтонському – принца Вільяма та Кейт.

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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