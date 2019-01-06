Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали службу в Норфолку: герцогиня одягнула улюблене пальто

Члени королівської сім'ї Великобританії відвідали традиційну службу для британських монархів. Герцог і герцогиня Кембриджські разом з королевою Єлизаветою ІІ прибули в храм, що у Сандрингемі. Для виходу в світ Кейт Міддлтон одягнула пальто, в якому раніше вже була помічена на світських заходах.

Традиційно для королівської сім'ї Великобританії ввечері 6 січня у містечку Норфолк, в Сандрингемі, проводилася церковна служба. Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом прибули на службу пішки, вітаючись з прихильниками, які зібралися біля храму, а королева Єлизавета приїхала автомобілем.

Читайте також: Кейт Міддлтон вважає, що Меган Маркл її використала, – ЗМІ

Кейт Міддлтон прийняла декілька букетів квітів, а також розмовляла і обіймалася з глядачами. Для служби, що відбувалася в церкві Святої Магдалени, герцогиня Кембриджська вирішила одягнути пальто від Catherine Walker & Co, в якому вже з'являлася на публіці в Норвегії у 2018 році. Тоді дружина принца Вільяма носила під серцем їхнього сина Луї. З-під пальто виглядала зелена сукня в білий горошок. Цього року Кейт Міддлтон доповнила образ туфлями-човниками і діамантовими сережками.

Королева Єлизавета прибула на службу в бежевому пальто, до якого обрала капелюшок в тон. На лівому плечі монарха Великобританії була масивна діамантова брошка.