Кейт Міддлтон і принц Вільям зіграли в ірландський футбол в останній день офіційного візиту

Герцоги Кембриджські завжди беруть участь в спортивних заходах, адже таким чином намагаються подавати позитивний приклад своїм прихильникам. Цього разу вони зіграли в гельський футбол – національний вид спорту в Ірландії, де вони перебувають з офіційним візитом.

Окрім того, що пара Кейт та Вільяма поспілкувалась з місцевими жителями Ірландії та навіть встигла навідатися до закладу Tig Coili, вона прибула на свою кінцеву точку туру – в Голуейську атлетичну асоціацію, де представники королівської сім’ї мали змогу більше дізнатись про традиційні місцеві види спорту.

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Теоретичні знання пара поспішила відразу застосувати на практиці, тому охоче вийшла на поле разом з місцевими дітьми і зіграла в гельський футбол. Якщо зранку Кейт Міддлтон обрала для офіційного виходу весняну сукню зеленого кольору в горох, підкресливши образ обручем та осіннім взуттям на підборах, то на спортивні заняття вона одягнула чорні джинси, коралову в’язану кофту та чорні кросівки з червоними вставками.

Принц Вільям теж вирішив змінити офіційний образ на більш зручний, обравши джинси з синьою курткою та кросівками. Подружжя виглядало дуже невимушено та радісно під час гри, що запримітили усі папараці.