Кейт Міддлтон і принц Вільям знову вибрали бюджетну авіакомпанію, повертаючись до Лондона

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Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

На фоні скандалу з принцом Гаррі та Меган Маркл герцоги Кембриджські знову віддали перевагу бюджетному рейсові для повернення до Лондона. 37-річні Кейт Міддлтон і принц Вільям засвітилися на летовищі одного з аеропортів поблизу Балморала.

Близько тижня тому Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми прибули до Шотландії одразу після того, як звідти полетіли принц Гаррі зі своєю дружиною. У ЗМІ пишуть, що причиною перенесення відпустки є непорозуміння між Кейт і Меган Маркл. Так, після скандалу навколо герцогів Сассекських, які полетіли на приватному літаку до Франції, принц Вільям і Кейт Міддлтон почали віддавати перевагу бюджетним авіалініям.

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Повертаючись до Англії, герцоги Кембриджські також вибрали авіакомпанію, квитки у якій обійшлися їм у 450 доларів на п'ятьох. Папараці вдалося зробити кілька знімків королівського сімейства, коли ті сідали в літак. На фото можна побачити, що летовища внук Єлизавети ІІ під'їхали на автомобілі з тонованими вікнами. Разом з дітьми була також їхня няня Марія Боралло та особистий охоронець сім'ї. Проте донести свої сумки до літака герцог Кембриджський вирішив без допомоги сторонніх.

Такий жест Кейт Міддлтон та принца Вільяма змусив фанатів королівської родини вкотре згадати про скандал з їхніми близькими родичами, принцом Гаррі та Меган Маркл.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Принц Вільям
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