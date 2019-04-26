Кейт Міддлтон красиво натякнула про наближення річниці весілля з принцом Вільямом

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @royal.addicted

Квітень став по-справжньому "королівським" місяцем. Свої дні народження святкували Єлизавета ІІ і наймолодший син герцогів Кембриджських, а принц Чарльз і його дружина відзначали 14 років у шлюбі. Однак на цьому святкування не завершилися. І Кейт Міддлтон змогла по-особливому натякнути на ще одне святкування у королівській сім'ї, яке відбудеться незабаром.

Днями герцогиня Кембриджська відвідала церковну службу з нагоди католицького Великодня. Вона прийшла на святкове богослужіння у світло-блакитному пальті, доповнивши образ традиційним королівським аксесуаром – капелюшком. Її образ, безумовно, був бездоганний, як і завжди. Але найбільшу увагу привернули її прикраси.

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Кейт Міддлтон зробила такий собі незвичайний натяк щодо наближення восьмої річниці весілля з принцом Вільямом. Вона доповнила пальто від Alexander McQueen тими ж самими діамантовими сережками, які носила в день весілля з сукнею від того ж самого бренду. Дорогоцінну прикрасу їй подарували батьки з нагоди одруження.

Варто додати, що Кейт Міддлтон одягає їх лише по великих святах, оскільки вони мають велику цінність для неї. Так, католицький Великдень, в який припало день народження королеви Єлизавети ІІ, стало хорошою нагодою нагадати про наближення свята і в їхній сім'ї.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон на службі з нагоди Великодня / Instagram / @royal.addicted

Кейт Міддлтон весілля
Кейт Міддлтон на весіллі (2011 рік) / Instagram / @katemidleton
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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