Кейт Міддлтон, Меган Маркл і принци Вільям і Гаррі об'єдналися для рекламної кампанії: відео

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Герцоги Кембриджські та Сассекські
Герцоги Кембриджські та Сассекські / Instagram / @kensingtonroyal

Попри чутки про чвари, непорозуміння та навіть ворожнечу, представники британської монаршої сім'ї показали прихильникам несподівану кооперацію. Кейт Міддлтон з принцом Вільямом та Меган Маркл з принцом Гаррі об'єдналися для роботи у проєкті з соціальною метою.

У червні Кейт Міддлтон та принц Вільям вирішили відокремитися від принца Гаррі та Меган Маркл і надалі самостійно вести Королівський фонд. Після цього мережу накрила ще одна хвиля чуток про ворожнечу їхніх сімей. Однак не пройшло і чотирьох місяців, як герцоги Кембриджські та Сассекські об'єдналися для спільного проєкту.

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Найулюбленіші представники монаршої сім'ї подарували свої голоси людям, які знялися у відео, присвяченому боротьбі зі стресом і депресією. Короткий соціальний ролик зняв режисер Річард Кертіс, який працював над відомим фільмом "Чотири весілля та одні похорони".

Відео розпочинається зі звернення принца Вільяма. "Всі знають це почуття, коли життя бере над нами верх", – сказав герцог Кембриджський, після чого до нього приєднався його брат принц Гаррі.

Ми відчуваємо себе напруженими, пригніченими, тривожними або відчуваємо проблеми зі сном. Ми думаємо, що нічого не можемо з цим вдіяти,
– сказав молодший внук Єлизавети ІІ.

Тут же до нього приєдналася його дружина Меган Маркл.

Але є речі, які ми можемо зробити. Тепер є новий спосіб допомогти змінити ситуацію. Every Mind Matters покаже вам прості способи піклуватися про своє психічне здоров'я,
– додала герцогиня Сассекська.

А Кейт Міддлтон завершила їхнє звернення до хворих, які страждають від стресу чи депресії. "Почніть з безкоштовного онлайн-плану, який розробили для того, щоб допомогти вам впоратися зі стресом, підвищити свій настрій, поліпшити свій сон і контролювати свій стан і емоції", – завершила герцогиня Кембриджська.

Дивитися ролик з Кейт Міддлтон з принцом Вільямом та Меган Маркл з принцом Гаррі: відео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Принц Гаррі Принц Вільям Меган Маркл Кейт Міддлтон
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