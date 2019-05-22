Кейт Міддлтон одягнула сережки принцеси Діани для офіційного виходу: фотодоказ

Після того, як Кейт Міддлтон стала частиною королівської сім'ї, їй у спадок перейшло чимало дорогоцінних прикрас, які за життя носила мати її чоловіка принцеса Діана. Герцогиня Кембриджська часто одягає їх для особливих подій. Вчора, 21 травня, у Букнігемському палаці відбулося саме таке дійство.

Напередодні Букінгемський палац і Єлизавета ІІ приймали гостей на Королівській вечірці саду, яку щорічно відвідують понад 30 тисяч мешканців Великобританії. На офіційному заході побувало подружжя герцогів Кембриджських.

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Елегантна Кейт Міддлтон, як завжди, виглядала неперевершено. Уваги вартувала кожна деталь її цілісного образу, однак найбільше поглядів привернули коштовності, якими вона довершила свій "лук".

На її вухах виблискували діамантово-перлинні сережки у формі крапель. Їхньою особливістю є те, що вони були створені спеціально для принцеси Діани як передвесільний подарунок. Вперше вона одягнула їх незадовго до одруження з принцом Чарльзом.



Принцеса Діана / Getty Images

Після її смерті вони перейшли у спадок дружині принца Вільяма, яка одягає їх лише з нагоди особливих подій. Так, довершивши ними образ напередодні на вечірці саду вона нібито підкреслила любов принцеси Діани до квітів.



Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани / Getty Images