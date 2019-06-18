Кейт Міддлтон одягнула сукню в стилі принцеси Діани: фото

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Кейт Міддлтон одягнула сукню в стилі принцеси Діани
Кейт Міддлтон одягнула сукню в стилі принцеси Діани / LifeStyle 24

Поки герцоги Сассекські посилено готуються до хрестин свого первістка, західні ЗМІ активно стежать за виходами принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Королівське подружжя взяло участь у низці офіційних заходів, а чарівна герцогиня встигла привернути увагу журналістів вбранням у стилі принцеси Діани.

У понеділок, 17 червня, у Віндзорському замку відбулась знакова подія для британців – церемонія нагородження Орденом Підв'язки. На урочистий захід прийшли не тільки представники британської монархії, але й королі Іспанії та Нідерландів. Однак найбільшу увагу західних ЗМІ привернув вихід Кейт Міддлтон. 

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Герцогиня Кембриджська постала перед гостями у чорно-білому вбранні від дизайнера Кетрін Уокер. Сукня-пальто була білого кольору, а на ній виднілись чорні смужки та масивні ґудзики. Свій образ Кейт Міддлтон доповнила туфлями на підборах та стильним чорним капелюшком.

Кейт Міддлтон на урочистому заході
Кейт Міддлтон на урочистому заході / Getty Images

Ефектний вихід Кейт Міддлтон
Ефектний вихід Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Як відомо, Кетрін Уокер була одним з улюблених дизайнерів принцеси Діани. Відтак вбрання Кейт Міддлтон дещо нагадувало стильний костюм Леді Ді, який вона засвітила під час державного свята у 1995 році. Тоді принцеса зробила акцент на масивний капелюшок та вміло поєднала чорний та білий кольори. Окрім цього, принцеса Діана порушила королівський протокол, зробивши яскраво червоний манікюр. 

Принцеса Діана у 1995 році
Принцеса Діана у 1995 році / ET

Водночас Кейт Міддлтон сумлінно дотрималась усіх правил Єлизавети ІІ та постала перед камерами без кольорового манікюру.  Окрім цього, волосся дружина принца Вільяма вирішила сплести в елегантну зачіску, щоб вітер не зіпсував її ідеальний look.


Кейт Міддлтон та королева Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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