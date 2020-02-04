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Кейт Міддлтон підтримала принца Вільяма під час офіційного візиту: який образ обрала герцогиня

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Герцоги Кембриджські в Уельсі / Getty Images

Герцоги Кембриджські сьогодні, 4 січня, сумлінно виконують свої королівські обов'язки. Робочу поїздку до Уельса вони розпочали зі зустрічі з рятувальниками у Порт-Толбот. У вітряну погоду на узбережжі Бристольської затоки Кейт Міддлтон показала вишуканий образ.

Королівське подружжя невтомно виконує всі монарші обв'язки, досить часто вирушаючи з офіційними візитами до різних куточків Великої Британії. Цього разу Кейт Міддлтон та принцу Вільяму вдалося спільно вирушити до Уельса, де у пари заплановано кілька зустрічей. 

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Стартовою локацією герцогів Кембриджських стала одна з найбільш завантажених рятувальних станцій, яка входить до складу королівської благодійної організації Royal National Lifeboat Institution. Згодом вони вирушать на зустріч з батьками і опікунами місцевий дітей. 

Для поїздки Кейт Міддлтон обрала затишний та теплий образ, зважаючи на поривистий вітер поблизу узбережжя. Герцогиня одягнула довге темно-синє двобортне пальто від британської марки Hobbs та сукню яскравого червоного кольору від Zara.

Досить стриманий аутфіт вона доповнила шаликом у тон сукні з білими вкрапленнями від Beulah London та чорними замшевими ботфордами. Серед аксесуарів – червоний крокодилячий клатч від Mulberry, золоті сережки від Asprey та перстень з діамантом. Волосся Кейт Міддлтон зібрала назад. Принц Вільям постав у діловому синьому костюмі, зеленому джемпері та блакитній сорочці. 


Герцоги Кембриджські в Уельсі / Getty Images


Герцоги Кембриджські в Уельсі / Getty Images

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кейт Міддлтон Стиль і мода Принц Вільям
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