Кейт Міддлтон планує мати четверту дитину, – ЗМІ

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон – щаслива мама трьох дітей. Однак на цьому дружина принца Вільяма не планує зупинятись.

Як розповіли інсайдери New Idea, Кейт Міддлтон у захваті від того, як склались дружні стосунки між 5-річним Джорджем та 3-річною Шарлоттою. Діти герцогів Кембриджських багато часу проводять разом та демонструють ідилію на публічних виходах.

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Саме тому Кейт Міддлтон хоче, щоб і в маленького принца Луї була сестричка. Тому, за словами інсайдерів, герцогиня Кембриджська хоче вчетверте стати мамою. Кейт Міддлтон планує народити дитину до кінця 2020 року, аби її нащадки не мали великої різниці у віці.

Інсайдери відверто зізнались, як принц Вільям ставиться до такої затії дружини. За їхніми словами, він погоджується з Кейт Міддлтон та готовий виконати всі її примхи.

Кейт робить все по-своєму, але Вільям завжди підтримував її і буде робити це надалі тільки, щоб вона була щасливою. Це обіцянка, яку він дав їй перед весіллям. Тому якщо вона захоче мати четверту дитину, він наважиться на це навіть після скарг на безсонні ночі,

– розповів інсайдер.

Сама ж Кейт Міддлтон впевнена, що зможе виховати дітей, адже в неї є чудовий королівський приклад – кронпринцеса Данії Мері. Жінка вміло поєднує всі справи з материнством.

Ще однією причиною на такий важливий крок є прагнення Кейт Міддлтон взяти паузу у виконанні королівських обов'язків. А з 4 дітьми вона, згідно з правилами палацу, матиме чималу декретну відпустку.

"Проста істина полягає в тому, що Кейт любить бути вдома, доглядаючи за своїми дітьми. Вона в захваті від зустрічей з громадськістю, але хоче відкласти королівські обов'язки настільки довго, наскільки це можливо. Це може здатися трохи егоїстично, але Кейт відчуває, що найважливіше – мати щасливий шлюб", – додав інсайдер.