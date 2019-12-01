Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний образ до Різдва: фото

Герцогиня Кембриджська полюбляє стежити за модними трендами та щоразу демонструє елегантний і водночас стильний образ. Днями Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь у святковому шоу, де знаменита британка показала ідеальне різдвяне вбрання.

Представники королівської родини зазвичай уникають спілкування з журналістами та не погоджуються на участь у телевізійних шоу. Однак герцоги Кембриджські порушили це звичне правило, поставши у популярному британському проєкті Мері Беррі. Цікаво, що саме принц Вільям і Кейт Міддлтон були ініціаторами цієї співпраці та самі звернулись до письменниці і ведучої щодо зйомки святкового випуску шоу.

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За словами представників Кенсінгтонського палацу, це не був піар-хід. Завдяки телепроєкту принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили подякувати волонтерам, які витрачають весь свій час для благодійних організацій, зокрема, ініціатив герцогів. Окрім цього, подружжя публічно підтримало британців, які не зможуть відсвяткувати Різдво з близькими.

Для особливого телешоу Кейт Міддлтон обрала червону сукню від Alessandra Rich із зав'язками на шиї. Вбрання прикрашав білий орнамент, який і нагадував різдвяний стиль. Хвилясте волосся герцогині Кембриджської та легкий макіяж з акцентом на очі завершили її святковий look.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

У рамках телевізійного шоу Кейт Міддлтон взяла участь у приготуванні рулету. До студії запросили гостей, які скуштували ласощі від герцогині Кембриджської. Цікаво, що на шоу запросили не знаменитостей, а британських волонтерів та представників благодійних організацій. Спеціальний випуск шоу Мері Беррі вийде 16 грудня під назвою A Berry Royal Christmas.

"Я із задоволенням сфотографувала цю особливу різдвяну вечірку, яку влаштовували герцог і герцогиня Кембриджські для персоналу та волонтерів благодійних організацій та організацій, які працюватимуть у період Різдва. Це був чудовий захід зі смачною їжею", – поділилась враженнями ведуча Мері Беррі.



Різдвяний випуск шоу за участю герцогів Кембриджських / Twitter / @KensingtonRoyal