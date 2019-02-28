Кейт Міддлтон показує, як носити блакитний: черговий стильний образ герцогині в Ірландії

Герцогиня Кембриджська перебуває в Північній Ірландії лише другий день, а встигла зачарувати місцевих шанувальників як мінімум трьома вбраннями. Так, під час ще одного візиту в Баллімену Кейт Міддлтон продемонструвала стильний весняний образ.

На наступний день після вечірнього концерту в Белфасті, герцоги Кембриджські прибули в ще одне ірландське місто – Баллімену. Королівське подружжя приїхали туди з метою відвідати благодійну організацію Cinemagic в центрі мистецтв Braid Art Centre. Для чергової появи перед ірландськими шанувальниками Кейт Міддлтон обрала яскравий весняний образ.

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Кейт Міддлтон одягнула світло-блакитне пальто від Mulberry з додатковою накидкою на плечах і поясом на талії, який підкреслював стрункість герцогині. Її образ доповнили туфлі-човники синього кольору і клатч в тон.

Також Кейт Міддлтон і принц Вільям мають намір відвідати в організацію Sure Start, яка відповідає за дітей і батьків, що проживають в неблагополучних районах Північної Ірландії.