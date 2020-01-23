Кейт Міддлтон поповнила свою колекцію особливою прикрасою: фото
Днями герцогиня Кембриджська здійснила черговий публічний вихід. Ефектна поява Кейт Міддлтон привернула увагу всіх журналістів, які помітили нову прикрасу дружини принца Вільяма.
Як відомо, 22 січня, герцогиня Кембриджська розпочала день з анонсованого візиту до дитячого садочка London Early Years Foundation. Вихід Кейт Міддлтон пройшов у рамках благодійної програми, спрямованої на покращення системи виховання майбутнього покоління. Представниця монархії залюбки допомогла працівникам садочка подати малюкам сніданок та обговорила питання харчування з молодими батьками.
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Та не тільки чуттєва зустріч привернула увагу журналістів. Кейт Міддлтон доповнила свій образ новою прикрасою у вигляді медальйона. Особливістю ювелірного виробу з золота було те, що на круглій пластині були вигравіювані перші літери імен її нащадків – Джорджа, Шарлотти та Луї. Зробили це спеціально на замовлення королівської родини.
Кейт Міддлтон показала особливу прикрасу / Getty Images
Можливо, ювелірний виріб так би і залишився у тіні образу Кейт Міддлтон, якби не ефектне вбрання. Герцогиня Кембриджська красувалась перед камерами у чорній водолазці, на якій золотий виріб виглядав дуже стильно.
Цікаво, що дружина принца Вільяма знову показала стильний образ із мас-маркету. Спідницю з леопардовим принтом та плісе вона обрала з колекції Zara. Окрім цього, Кейт Міддлтон одягнула трендове пальто кольору кемел від бренду Massimo Dutti. Чоботи на підборах з гострим носком завершили приголомшливий look герцогині Кембриджської.
Ефектний образ Кейт Міддлтон / Getty Images
Кейт Міддлтон у Лондоні / Twitter / @KensingtonRoyal
Стильний вихід Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal