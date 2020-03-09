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Кейт Міддлтон повторила образ на святковій службі з нагоди Дня Співдружності: фото

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Кейт Міддлтон на святковій службі до Дня Співдружності / Getty Images

Сьогодні, 9 березня, знаковий день для британської монаршої родини. Вперше за довгий час вони об'єдналися та у повному складі завітали до Вестмінстерського абатства. Так, герцоги Кембриджські прибули на святкову службу з нагоди Дня Співдружності, а Кейт Міддлтон встигла вразити публіку елегантним образом.

Разом з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом в урочистостях взяли участь королева Єлизавета ІІ, принц Уельський та герцогиня Корнуольська та герцоги Сассекські, для яких День Співдружності може стати останньою публічною появою у складі королівської родини. 

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Для офіційного заходу Кейт Міддлтон обрала вбрання зі свого гардеробу. Вона одягла пальто насиченого червоного кольору з оксамитовим коміром та манжетами від бренду зі світовим ім'ям Catherine Walker. У цьому вбранні герцогиня Кембриджська з'являлася на Різдво 2018 року. Монохромний look вона завершила стильним капелюшком з декоративними трояндами, рукавичками, клатчем та туфлями-човниками на підборах. 

Принц Вільям постав у темно-синьому костюмі та краваткою у тон до вбрання Кейт. У Вестмінстерському абатстві відбулася перша зустріч герцогів Кембриджських з Меган Маркл та принцом Гаррі після того, як пара оприлюднила своє бажання відійти від королівської родини. 


Кейт Міддлтон на святковій службі до Дня Співдружності / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Принц Вільям Кейт Міддлтон Королівська сім'я Стиль і мода
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