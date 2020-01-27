Кейт Міддлтон представила фотопроєкт, присвячений пам'яті жертв Голокосту: вражаючі кадри

Герцогиня Кембриджська долучилася до нового історичного проєкту, який покликаний вшанувати пам'ять людей, що загинули в часи геноциду єврейського народу. Перед її об'єктивом постали ті, хто витримали жахи Голокосту та залишилися живими.

На офіційній сторінці герйогів Кембриджських сьогодні, 27 січня, з'явилися унікальні кадри, автором яких виступила сама Кейт Міддлтон. Так, королівська родина долучилася до проєкту #HolocaustMemorialDay, який приурочений до 75-річчя з дня завершення Голокосту.

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Герцогиня зазнімкувала тих, хто вижив у страшні часи нацистських злочинів. Головні герої картини зображені поряд зі своїми нащадками. Зйомки відбулися в Кенсінгтонському палаці, а результати роботи представлені на тематичній виставці.

На першій світлині зображений Стівен Франк з онуками – Меггі і Тріксі. Разом зі своєю матір'ю і братами Стівен пережив випробування двох концентраційних таборів, ставши трьома з близько сотні дітей, яким вдалося вижити.



Фотопроєкт Кейт Міддлтон пам'яті жертв Голокосту / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня також зазнімкувала Івонн Бернстайн з її онукою Хлоє. Жінка ховалася від нацистів у Франції, пересуваючись країною разом зі своїми тіткою та дядьком. Впродовж тривалого часу родина переховувалася та змінювала імена.

Я хотіла зробити портрети глибоко особистими для Івонн і Стівена. Для мене було великою честю взяти участь в цьому проєкті, і я сподіваюся, що спогади Івонн і Стівена будуть жити серед наступних поколінь, а те, через що вони пройшли, ніколи не буде забутим. Їх історії залишаться зі мною назавжди,

– зізналася Кейт Міддлтон у дописі.



Фотопроєкт Кейт Міддлтон пам'яті жертв Голокосту / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня пояснила алегоричність сімейної зйомки тим, що хотіла передати життя героїв, яке їм вдалося побудувати після повернення до Великої Британії. Вони принесли особисті речі, які мають для них особливе значення та які стали частиною кадрів. Сьогодні, 27 січня, Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідають церемонію пам'яті жертв Голокосту в Вестмінстері.

Варто зазначити, що герцогиня Кембриджська часто бере до рук фотоапарат та ділиться результатами творчості з громадськістю. У день народження своїх нащадків вона публікує світлини з сімейного архіву, автором яких досить часто виступає сама.