Кейт Міддлтон приголомшила вишуканою сукнею на урочистій церемонії BAFTA-2019: фото

У неділю, 10 лютого, до Лондона приїхали відомі голлівудські актори, щоб поборотись за престижну кінонагороду BAFTA-2019. Урочисту церемонію не пропустили й герцоги Кембриджські, які засяяли на червоній доріжці у вишуканих вбраннях. Особливу увагу прикувала до себе чарівна Кейт Міддлтон.

У Лондоні відгриміла одна зі знакових світських подій – престижна церемонія нагородження найкращих акторів та режисерів BAFTA-2019. Спеціальними гостями свята стали герцоги Кембриджські – принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Читайте також: Переможці премії BAFTA 2019 у Лондоні: список

Чи не найбільшу увагу до себе прикувала Кейт Міддлтон. На червону доріжку вона вийшла у розкішній білосніжній сукні з асиметричним вирізом. Вбрання від Alexander McQueen додало легкості її образу та виглядало приголомшливо.

До елегантної сукні Кейт Міддлтон зробила стильну зачіску та ідеальний макіяж. Ефектні прикраси, зокрема, діамантовий браслет королеви Єлизавети II і сережки з особистої скриньки принцеси Діани, додали королівської розкоші до образу герцогині Кембриджської. А от доповнила свій образ дружина принца Вільяма туфлями на підборах та маленьким клатчем.



Чарівна Кейт Міддлтон / Getty Images



Приголомшлива Кейт Міддлтон на BAFTA-2019 / Getty Images

Водночас герцог Кембриджський крокував червоною доріжкою в елегантному чорному костюмі з метеликом. На церемонії BAFTA-2019 принц Вільям не тільки був глядачем, але й учасником заходу. З 2010 року внук Єлизавети ІІ є почесним президентом Британської академії кіно і телевізійних мистецтв, відтак принц піднявся на сцену концертного залу Альберт-холу, щоб вручити нагороду Fellowship за внесок в розвиток кінематографа.



Герцоги Кембриджські / Getty Images



Стильне фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Getty Images



Герцоги Кембриджські на кінопремії / Getty Images

Це не вперше королівське подружжя бере участь у церемонії BAFTA. Три роки поспіль принц Вільям та Кейт Міддлтон долучаються до гостей заходу та долучаються до вітань переможців. Герцогиня Кембриджська не пропускала кінопремію навіть під час своєї вагітності.