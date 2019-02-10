Кейт Міддлтон приголомшила вишуканою сукнею на урочистій церемонії BAFTA-2019: фото

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали BAFTA-2019
Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали BAFTA-2019 / www.gettyimages.com

У неділю, 10 лютого, до Лондона приїхали відомі голлівудські актори, щоб поборотись за престижну кінонагороду BAFTA-2019. Урочисту церемонію не пропустили й герцоги Кембриджські, які засяяли на червоній доріжці у вишуканих вбраннях. Особливу увагу прикувала до себе чарівна Кейт Міддлтон.

У Лондоні відгриміла одна зі знакових світських подій – престижна церемонія нагородження найкращих акторів та режисерів BAFTA-2019. Спеціальними гостями свята стали герцоги Кембриджські – принц Вільям та Кейт Міддлтон. 

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Чи не найбільшу увагу до себе прикувала Кейт Міддлтон. На червону доріжку вона вийшла у розкішній білосніжній сукні з асиметричним вирізом. Вбрання від Alexander McQueen додало легкості її образу та виглядало приголомшливо. 

До елегантної сукні Кейт Міддлтон зробила стильну зачіску та ідеальний макіяж. Ефектні прикраси, зокрема, діамантовий браслет королеви Єлизавети II і сережки з особистої скриньки принцеси Діани, додали королівської розкоші до образу герцогині Кембриджської. А от доповнила свій образ дружина принца Вільяма туфлями на підборах та маленьким клатчем. 

Чарівна Кейт Міддлтон
Чарівна Кейт Міддлтон / Getty Images

Приголомшлива Кейт Міддлтон
Приголомшлива Кейт Міддлтон на BAFTA-2019 / Getty Images

Водночас герцог Кембриджський крокував червоною доріжкою в елегантному чорному костюмі з метеликом. На церемонії BAFTA-2019 принц Вільям не тільки був глядачем, але й учасником заходу. З 2010 року внук Єлизавети ІІ є почесним президентом Британської академії кіно і телевізійних мистецтв, відтак принц піднявся на сцену концертного залу Альберт-холу, щоб вручити нагороду Fellowship за внесок в розвиток кінематографа.

Герцоги Кембриджські
Герцоги Кембриджські / Getty Images

Стильне фото принца Вільяма та Кейт міддлтон
Стильне фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Getty Images

Герцоги Кембриджські на кінопремії
Герцоги Кембриджські на кінопремії / Getty Images

Це не вперше королівське подружжя бере участь у церемонії BAFTA. Три роки поспіль принц Вільям та Кейт Міддлтон долучаються до гостей заходу та долучаються до вітань переможців. Герцогиня Кембриджська не пропускала кінопремію навіть під час своєї вагітності. 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Кейт Міддлтон Нагороди BAFTA
Джерело: 24 Канал
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