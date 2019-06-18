Кейт Міддлтон приміряла елегантну сукню від ліванського кутюр'є: стильні фото герцогині

Співпраця Кейт Міддлтон з новим стилістом, яка в минулому була редактором британського Vogue, однозначно приносить герцогині плоди у вигляді незвичайних та непритаманних їй раніше образів. Так, у вівторок, 37-річна дружина принца Вільяма з'явилася на відкритті кінних перегонів у розкішній і водночас елегантній сукні.

Кейт Міддлтон не припиняє підкорювати світ своїми бездоганними появами на публіці. Часто герцогиня Кембриджська надихається образами принцеси Діани, як, наприклад, напередодні, коли вона відвідала офіційний захід у сукні подібній до вбрання Леді Ді. Однак також дружина принца Вільяма не оминає стороною сучасних модельєрів і кутюр'є, одягаючи їхні плаття на визначні події.

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Сьогодні, 18 червня, Кейт Міддлтон з'явилася на Аскотському іподромі, де відбувся перший день королівських кінних перегонів. Для заходу просто неба стильна герцогиня обрала сукню блакитного відтінку у стилі "бонтон" від ліванського кутюр'є Elie Saab. Елегантності образу додали напівпрозорі рукави з тонкою смужкою мереживної вишивки та монохромним горохом по всій довжині, а також вишуканий бант, зав'язаний на шиї герцогині.



Кейт Міддлтон / Getty Images

Образ доповнив блискучий клатч, який Кейт Міддлтон тримала в руці, діамантові сережки з блакитним відтінком, також капелюшок з масивною квіткою в тон до вбрання і туфлі-човники сріблястого відтінку.



Кейт Міддлтон / Getty Images