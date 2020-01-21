Кейт Міддлтон продемонструвала червоний total look на прийомі у Лондоні: фото

Герцогиня Кембриджська разом з чоловіком Вільямом ввечері 20 січня побувала на офіційному прийомі в Букінгемському палаці у Лондоні. Захід було організовано на честь саміту Великої Британії та Африки.

Відомо, що після Brexit Сполучене Королівство активізувалось у напрямку торгівлі з країнами Африканського континенту, відтак Єлизавета II вирішила запросити всіх на інвестиційний саміт UK-Africa Investment Summit, щоб підкреслити важливість двосторонніх відносин.

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Важливу подію не оминули і принц Вільям з Кейт Міддлтон. Для офіційного виходу від імені британської королеви Кейт одягнула червоне мереживне плаття від Needle & Thread за 635 доларів, яке для саміту спеціально вкоротили. Сукню стилісти доповнили сережками з червоним камінням від Soru Jewellery, маленьким клатчем в тон від Jenny Packham і червоними туфлями-човниками від Gianvito Rossi.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон на прийомі в Букінгемському палаці

Щодо принца Вільяма, то він одягнув класичний темно-синій костюм, білу сорочку та темно-червону краватку в тон до образу дружини.



Борис Джонсон (ліворуч), принц Вільям (у центрі) і Кейт Міддлтон (праворуч)

На саміті також були: донька королеви Єлизавети II принцеса Анна, графиня Вассекська Софі та її чоловік – принц Едвард. Окрім них на саміт прибули глави держав і урядів з усієї Африки і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Подружжя герцогів Кембриджських мило всім усміхалось, спілкувалось із гостями та стало до групової фотографії.



Кейт Міддлтон віталась з главами держав Африки



Групове фото на саміті UK-Africa Investment Summit в Букінгемському палаці

Всі фото: Getty Images