Кейт Міддлтон продемонструвала свої художні вміння під час офіційного заходу: фото та відео

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Кейт Міддлтон у Лондоні
Кейт Міддлтон у Лондоні / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон мала досить насичені дні в Лондоні. Представниця королівської родини взяла участь у ряді офіційних заходів, на одному з яких долучилась до творчого майстер-класу з малювання.

Кейт Міддлтон без свого чоловіка супроводжувала королеву Єлизавету ІІ. Її Величність запросила невістку на відкриття будівлі Буш-хауса в Королівському коледжі, що відбулось 19 березня у Лондоні. Обидві представниці королівської родини виглядали неперевершено та випромінювали щастя. 

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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон
Королева Єлизавета ІІ та герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Та на цьому робота Кейт не завершилась. Як повідомляють представники Кенсінгтонського палацу, одразу після заходу герцогиня Кембриджська розпрощалась з королевою та сама навідалась до музею Фаундлінг. Цей візит був запланований, адже днем раніше Кейт стала патроном цього закладу. 

Чарівна дружина принца Вільяма не змінювала свого образу, однак дещо його підкорегувала. Перед британцями вона постала у розкішній твідовій сукні від Catherine Walker, але без капелюшка. Таким чином look герцогині був більш неформальним. Під час зустрічі Кейт Міддлтон не побоялась забруднити вбрання та взяла участь у майстер-класі зі створення гравюри. Представники музею дали гості чорний фартух, що виглядав дуже мило на ній.

Пишаюся тим, що стала патроном музею Фаундлінг. Ваша робота об'єднує дві дуже важливі для мене теми – це діти і мистецтво... Я завжди вірила в силу мистецтва. Воно не тільки дозволяє реалізувати творчий потенціал людини, а й надихає на позитивні зміни в житті, 
– зізналась Кейт.


Кейт Міддлтон у музеї / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Музей Фаундлінг був заснований у 1739 році та присвячений Лікарні для покинутих дітей. У закладі є картинна галерея, де зберігаються картини Вільяма Хогарта, Томаса Гейнсборо, Джошуа Рейнольдса та інших відомих художників.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II Кейт Міддлтон
Джерело: LifeStyle 24
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