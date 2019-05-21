Кейт Міддлтон прогулялась по саду разом з королевою та принцом Вільямом: чарівні фото

Сім'я герцогів Кембриджських вже кілька днів поспіль насолоджується спільним проведенням часу в Саду дикої природи (Chelsea Flower Garden). Раніше вона зустрічалась з ландшафтними дизайнерами та веселилась разом з дітьми, а тепер вона влаштувала весняну прогулянку з її чоловіком принцом Вільямом та Єлизаветою II.

Схоже, Кейт Міддлтон всерйоз захопилась садівництвом, адже останні публікації на офіційній сторінці в Instagram Кенсингтонського палацу наповнені лише тематичними фото. Відомо, що герцогиня вже кілька днів перебуває на квітковому фестивалі Сhеlsеа Flоwer Shоw у Лондоні, в рамках якого представила свій власний сад Back to nature.

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На презентацію саду завітала і глава Великобританії – королева. Для чергового виходу вона обрала яскраве салатове пальто, квіткову сукню, білі рукавички і туфлі з сумкою чорного кольору. У цей же час Кейт Міддлтон приміряла ніжне весняне плаття максі-довжини з ніжно-фіолетовими квітами. Свою зачіску Міддлтон ніжно зібрала на маківці, а образ доповнила літніми босоніжками, які вже взувала минулого року на кінне поло Maserati Royal Charity Polo Trophy у Лондоні. Принц Вільям не зраджує традиціям і для офіційної зустрічі зі своєю бабусею він обрав темно-синій костюм з білою сорочкою та голубою краваткою.



Кейт Міддлтон, принц Вільям та Єлизавета II / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон та Єлизавета II / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон, принц Вільям та Єлизавета II / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон, принц Вільям та Єлизавета II / Instagram / @kensingtonroyal