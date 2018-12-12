Кейт Міддлтон розповіла про хобі принцеси Шарлотти: цікаві деталі

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Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали госпіталь
Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали госпіталь / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджські не припиняють дивувати громадськість. На одному із заходів, що відбувся за участю принца Вільяма та Кейт Міддлтон, пара розповіла про захоплення маленької принцеси Шарлотти.

10 грудня герцоги Кембриджські стали новими королівськими патронами дитячого госпіталю Evelina London. Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали шпиталь та познайомились з працівниками і маленькими пацієнтами. Не відмовилось подружжя і від організованих розваг: разом із дітьми вони повправлялись у рукоділлі. 

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Коли Кейт Міддлтон допомагала створювати браслети з бісеру, вона зізналась, що цей процес неодмінно сподобався б її 3-річній доньці Шарлотті. Про це повідомляє британське видання Hello. За словами герцогині, принцеса полюбляє рукоділля та часто дивує її своїми роботами. 

Шарлотта була б в захваті від цього, – сказала Кейт, допомагаючи дітям. 

Принцеса Шарлотта донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон
Принцеса Шарлотта – донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Getty Imsges

Окрім цього, принц Вільям посміявся зі свого невміння малювати. Герцог Кембриджський додав, що натомість його дружина чудово це робить. 

Мій син знає, що я в цій справі абсолютно нікудишній. А от Кейт – справжня майстриня,
– додав принц Вільям. 

Варто зазначити, що Кенсінгтонський палац вже готується до Різдва. Резиденцію королеви декорували святковими прикрасами. А от на маленьких нащадків герцогів Кембриджських очікуватиме сюрприз: у маєтку Вільяма та Кейт діти власноруч прикрасять ялинку. 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Діти і неповнолітні
Джерело: Lifestyle
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