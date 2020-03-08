Кейт Міддлтон сходила на шопінг у британську книгарню: фото

Герцогиня Кембриджська вже давно підкорила британців простотою своїх буднів. Кейт Міддлтон ходить з дітьми у звичайні супермаркети та полюбляє дивитись на акційні товари. Днями вона це підтвердила, відвідавши книгарню у Лондоні.

Після анонсованого турне в Ірландії принц Вільям та Кейт Міддлтон повернулись до своїх трьох нащадків – 6-річного Джорджа, 4-річної Шарлотти та 1-річного Луї. Однак без подарунків зіркова матуся не обійшлась: вже наступного дня після приїзду герцогиню Кембриджську помітили в одній з книгарень.

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Для шопінгу вона обрала сині класичні джинси, блакитну водолазку та пальто. Образ Кейт Міддлтон доповнила балетками без підборів. Фото шопінгу зробили очевидці, які випадково побачили герцогиню Кембриджську на вулиці. За їхніми словами, вона вийшла до крамниці без супроводу охоронців та пробула там лічені хвилини. Ймовірно, Кейт замовила дитячі книги наперед та тільки забрала подарунки.

Чимало прихильників оцінили й те, що герцогиня Кембриджська відповідально ставиться до екології. На шопінг Кейт Міддлтон вийшла зі своєю екоторбинкою, яка видніється на плечі відомої британки.

Про захист довкілля свідчить і те, що для мандрівок на великі дистанції принц Вільям з дружиною обирають звичайні авіарейси. Герцоги Кембриджські завжди обирають місця вкінці салону та заходять в літак останніми, коли вже всі пасажири зайняли свої місця. І, щоб не привертати увагу туристів, покидають летовище першими. Так було під час їхньої мандрівки до Шотландії, що відбулась у серпні 2019 року. Тоді пасажири тільки після приземлення літака зрозуміли, з ким подорожували.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон у Шотландії / Фото: The Sun