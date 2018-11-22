Кейт Міддлтон та Меган Маркл засвітили образи в одному кольорі: яке вбрання краще – Ваша думка

Відколи Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі, громадськість залюбки порівнює її стиль зі знаною красунею Букінгемського палацу – Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська вже має негласний статус ікони стилю, а кожен її публічний вихід відзначається тріумфом.

Однак не тільки Кейт Міддлтон може виглядати скромно та водночас ефектно. Меган Маркл теж не поступається у цьому, демонструючи елегантні сукні під час офіційних та світських заходів.

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Вчора, 21 листопада, герцогині обрали для анонсованих заходів вбрання в одному кольорі – марсала. Так, Кейт Міддлтон відвідала кафедру психології і мовних наук в Лабораторії нейронауки. На зустріч з науковцями вона вбрала костюм з короткою спідницею від Paule Ka. До вбрання дружина принца Вільяма підібрала чорну водолазку, щільні колготи та взуття на стійкому каблуку.

А от Меган Маркл вирішила провідати співавторок своєї книги – учасниць спільноти Hubb Community Kitchen. Для зустрічі Меган Маркл вбрала пальто від Club Monaco та сукню. Щільні чорні колготки та черевички завершили стильний look герцогині Сассекської.

Варто зазначити, що образи двох герцогинь були дуже схожими. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, яке вбрання вам сподобалося більше.