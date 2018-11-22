Кейт Міддлтон та Меган Маркл засвітили образи в одному кольорі: яке вбрання краще – Ваша думка

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Меган Маркл та Кейт Міддлтон
Меган Маркл та Кейт Міддлтон / us.hola.com

Відколи Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі, громадськість залюбки порівнює її стиль зі знаною красунею Букінгемського палацу – Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська вже має негласний статус ікони стилю, а кожен її публічний вихід відзначається тріумфом.

Однак не тільки Кейт Міддлтон може виглядати скромно та водночас ефектно. Меган Маркл теж не поступається у цьому, демонструючи елегантні сукні під час офіційних та світських заходів. 

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Вчора, 21 листопада, герцогині обрали для анонсованих заходів вбрання в одному кольорі – марсала. Так, Кейт Міддлтон відвідала кафедру психології і мовних наук в Лабораторії нейронауки. На зустріч з науковцями вона вбрала костюм з короткою спідницею від Paule Ka. До вбрання дружина принца Вільяма підібрала чорну водолазку, щільні колготи та взуття на стійкому каблуку.

А от Меган Маркл вирішила провідати співавторок своєї книги – учасниць спільноти Hubb Community Kitchen. Для зустрічі Меган Маркл вбрала пальто від Club Monaco та сукню. Щільні чорні колготки та черевички завершили стильний look герцогині Сассекської.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HOLA! USA (@usahola)

 

Варто зазначити, що образи двох герцогинь були дуже схожими. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, яке вбрання вам сподобалося більше. 

 

 

Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Меган Маркл Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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