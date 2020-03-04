Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали музей пива в Дубліні: як пара завершила день в Ірландії

Вчора, 3 березня, герцоги Кембриджські прилетіли до Ірландії з офіційним візитом. Робоча подорож членів королівської родини триватиме три дні. Кейт Міддлтон разом з чоловіком продемонстувала кілька захопливих образів та не оминула увагою культову пам'ятку Дубліна – музей пива Гіннес.

Кейт Міддлтон та принц Вільям відправилися до Ірландії для того, аби навідатися до кількох місцевих організацій, які підтримують молодіжні проєкти. Вже в аеропорту на них чекали папараці, які впродовж дня супроводжували герцогів Кембриджських. Королівська пара вже встигла зустрітися з президентом та першою леді Ірландії.

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Майкл Гіггінс та Сабіна Койн показали подружжю резиденцію в Дубліні та влаштували своєрідну екскурсію Садом Пам'яті. Наприкінця дня їхньою зупинкою став музей пива Гіннес, який славиться далеко за межами Ірландії. Президент влаштував Кейт Міддлтон та принцу Вільяму досить своєрідний прийом, який відповідає традиціям держави. Локацією став бар "Гравітація" при музеї. Почесних гостей з Британії пригостили культовим ірландським напоєм – кухлем темного пива.

Кейт Міддлтон вдруге за день змінила вбрання, проте залишилася вірною смарагдовому кольору, який є традиційним для країни через надзвичайне багатство природи. На герцогині яскрава сукня марки The Vampire's Wife, вартість якої становить близько 27 тисяч гривень.

Вона поєднала вбрання довжини міді з оксамитовими туфлями-човниками від іспанського будинку моди Manolo Blahnik та золотистим клатчем Wilbur&Gussie. Серед аксесуарів – бюджетні сережки від демократичної марки H&M, які замінили королівські діаманти. Легкий макіяж та укладка довершили бездоганний вечірній look.